У Парижі другу ніч поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів

Другу ніч поспіль Париж став ціллю для мародерів, які нападали на малий бізнес, магазини та торгові центри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Залучена поліція боротьби з масовими заворушеннями не змогла зупинити мародерів та грабіжників.

Натовпи бунтівників знову заполонили вулиці Парижа у неділю ввечері та в понеділок вранці, менш ніж через 24 години після насильства, яке спустошило всю країну, заявляє видання.

Загалом у суботу по всій Франції вандали пограбували близько 1500 магазинів. І хоча точна кількість підприємств, які стали жертвами нападів у Парижі, ще невідома, поліцейські дільниці міста, включаючи внутрішні передмістя, до початку вечора неділі заарештували не менше 550 осіб.

Нагадаємо, численні протести по всій Франції 17 жовтня, під час попередньо оголошеної "соціальної мобілізації" населення, переросли в сутички з поліцією, насильство та мародерство. Зокрема, у місті Лімож згоріла будівля мерії, яку підпалили демонстранти. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Увечері 18 жовтня президент Франції Емманюель Макрон звернувся до співгромадян і звинуватив ультраправих у підтримці насильства під час протестів.