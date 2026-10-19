Уряд Франції запроваджує комендантську годину на тлі масштабних протестів

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню звернувся з до очільників департаментів та регіонів з проханням запровадити "часткову та дуже локалізовану" комендантську годину на тлі масштабних протестів, які переросли у сутички, мародерство та вандалізм.

Про це він сказав після кризової зустрічі в Міністерстві внутрішніх справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Після міжвідомчої кризової наради, скликаної після двох ночей насильницьких протестів, глава французького уряду анонсував низку заходів для подолання наслідків заворушень та збереження порядку.

Лекорню оголосив, що він звернувся до префектів із проханням "запровадити низку комендантських годин" у понеділок увечері, які будуть "частковими" та "локалізованими", щоб захистити, зокрема, бізнес.

Карту комендантських годин мають оприлюднити у понеділок вдень після обговорення з мерами.

"У міських центрах спостерігається дуже локалізований безлад", – прокоментував прем’єр-міністр.

Лекорню припустив, що уряд може запровадити надзвичайний стан, "якщо це буде доцільно", але наразі комендантська година "видається більш доречною".

Він також анонсував масштабну судову операцію для притягнення до відповідальності винних у насильстві та грабунках.

"Французи та француженки повинні зрозуміти, як ці заворушення організовувалися абсолютно новим чином, зокрема вдень – ультралівими силами, а ввечері – загальною злочинністю", – додав Лекорню.

Також у французькому уряді анонсували виплати допомоги по частковому безробіттю для підприємств, які постраждали від пошкоджень та розграбування. Виплати розпочнуться з вівторка.

Також буде виділено спеціальний фонд підтримки для всіх постраждалих під час протестів підприємств.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що на вихідних буде збільшено чисельність поліції та жандармерії.

Він додав, що наразі триває "обговорення" щодо "доктрини підтримання громадського порядку, управління масовими заворушеннями та міським насильством".

Нагадаємо, у Парижі другу ніч поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів 17 жовтня проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Увечері 18 жовтня президент Франції Емманюель Макрон звернувся до співгромадян і звинуватив ультралівих у підтримці насильства під час протестів.

Представники руху "Жовті жилети", які протягом кількох місяців проводили акції протесту під час першого терміну президентства Емманюеля Макрона, закликали до проведення другого раунду масових демонстрацій у суботу, 24 жовтня.