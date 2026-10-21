У Франції під час навчального польоту розбився винищувач Mirage: є загиблий

У Франції пізно ввечері у вівторок зазнав аварії винищувач Mirage 2000D, який виконував тренувальний політ.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Як зазначено, аварія сталася близько 23:00 за місцевим часом поблизу міста Нансі на північному сході Франції.

У ВПС Франції повідомили, що внаслідок аварії загинув щонайменше один член екіпажу. Тривають пошуки другого члена екіпажу.

Причини та обставини трагедії поки що не з’ясовані.

За інформацією джерела у Військово-повітряних та космічних силах, зранку 21 жовтня у префектурі Нансі має відбутися пресконференція.

24 серпня поблизу угорського міста Сольнок зазнав аварії винищувач Gripen Збройних сил Угорщини, пілоту вдалося катапультуватися.

17 серпня навчальний літак Cirrus SR-20 Повітряно-космічних сил Франції зазнав аварії в Салон-де-Прованс (французький департамент Буш-дю-Рон) під час навчального польоту.