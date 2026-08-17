У Франції розбився літак ВПС: члени екіпажу отримали травми
Новини — Понеділок, 17 серпня 2026, 14:03 —
Вранці у понеділок навчальний літак Cirrus SR-20 Повітряно-космічних сил Франції зазнав аварії в Салон-де-Прованс (французький департамент Буш-дю-Рон) під час навчального польоту.
Про це повідомило Міністерство оборони Франції, пише "Європейська правда".
Як зазначено, близько 10 ранку за місцевим часом двоє членів екіпажу невеликого літака ПКС подали сигнал тривоги.
У Міноборони додали, що члени екіпажу – інструктор та пілот – змогли подати сигнал попри отримані травми.
У відомстві додали, що травми обох членів екіпажу легкі. Під час аварії їм вдалося оминути населені райони. Жодних збитків третім особам не завдано.
"Двом військовослужбовцям з Повітряної школи, які перебували на борту, вдалося здійснити аварійну посадку літака на трасі RD 113 і вчасно покинути його, перш ніж літак загорівся", – повідомила мерія міста Салон-де-Прованс.
Наразі, щоб дати можливість службам екстреної допомоги та правоохоронним органам провести розслідування, дороги RD 113, Via Aurelia та залізнична лінія SNCF закриті, додали представники місцевої влади.
Державне управління з розслідування та запобігання авіаційним інцидентам розпочало розслідування з метою з’ясування точних обставин аварії.
Нагадаємо, 12 серпня у Туреччині винищувач F-16 зазнав аварії. Це сталося під час навчального польоту; пілот катапультувався.
На початку серпня у Словаччині поблизу села Окова (Банськобистрицький край) розбився невеликий літак, загинули три людини.
Нещодавно у Німеччині зазнав катастрофи легкомоторний літак з двома людьми на борту. Він врізався у дах приватного будинку, обоє людей загинули.