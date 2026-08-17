У Франції розбився літак ВПС: члени екіпажу отримали травми

Вранці у понеділок навчальний літак Cirrus SR-20 Повітряно-космічних сил Франції зазнав аварії в Салон-де-Прованс (французький департамент Буш-дю-Рон) під час навчального польоту.

Про це повідомило Міністерство оборони Франції, пише "Європейська правда".

Як зазначено, близько 10 ранку за місцевим часом двоє членів екіпажу невеликого літака ПКС подали сигнал тривоги.

У Міноборони додали, що члени екіпажу – інструктор та пілот – змогли подати сигнал попри отримані травми.

У відомстві додали, що травми обох членів екіпажу легкі. Під час аварії їм вдалося оминути населені райони. Жодних збитків третім особам не завдано.

"Двом військовослужбовцям з Повітряної школи, які перебували на борту, вдалося здійснити аварійну посадку літака на трасі RD 113 і вчасно покинути його, перш ніж літак загорівся", – повідомила мерія міста Салон-де-Прованс.

Ville de Salon de Provence

Наразі, щоб дати можливість службам екстреної допомоги та правоохоронним органам провести розслідування, дороги RD 113, Via Aurelia та залізнична лінія SNCF закриті, додали представники місцевої влади.

Державне управління з розслідування та запобігання авіаційним інцидентам розпочало розслідування з метою з’ясування точних обставин аварії.

Нагадаємо, 12 серпня у Туреччині винищувач F-16 зазнав аварії. Це сталося під час навчального польоту; пілот катапультувався.

На початку серпня у Словаччині поблизу села Окова (Банськобистрицький край) розбився невеликий літак, загинули три людини.

Нещодавно у Німеччині зазнав катастрофи легкомоторний літак з двома людьми на борту. Він врізався у дах приватного будинку, обоє людей загинули.