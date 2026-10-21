Во Франции во время учебного полета разбился истребитель Mirage: есть погибший

Во Франции поздно вечером во вторник разбился истребитель Mirage 2000D, выполнявший учебный полет.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, авария произошла около 23:00 по местному времени вблизи города Нанси на северо-востоке Франции.

В ВВС Франции сообщили, что в результате погиб по меньшей мере один член экипажа. Поиски второго члена экипажа продолжаются.

Причины и обстоятельства трагедии пока не выяснены.

По информации источника в Военно-воздушных и космических силах, утром 21 октября в префектуре Нанси должна состояться пресс-конференция.

24 августа вблизи венгерского города Сольнок потерпел крушение истребитель Gripen Вооруженных сил Венгрии, пилоту удалось катапультироваться.

17 августа учебный самолёт Cirrus SR-20 Воздушно-космических сил Франции разбился в Салон-де-Прованс (французский департамент Буш-дю-Рон) во время учебного полёта.