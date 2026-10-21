У Франції повідомили про польоти невідомих дронів над військовими об’єктами

У Франції під час нещодавніх військових навчань в регіоні Тулон було виявлено кілька польотів "несанкціонованих дронів" "поблизу та над військовими об’єктами".

Про це йдеться в заяві Військово-морських сил Франції, яку наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Інциденти були зафіксовані під час спільних військових навчань Typhon, спрямованих на оборону та захист військового порту Тулона, які, за даними ВМС, проходили з 5 по 16 жовтня.

"Наразі жодна важлива інфраструктура не зазнала небезпеки. Розпочато судове розслідування. У кожному випадку були вжиті передбачені заходи безпеки шляхом запуску протидронних систем у координації з внутрішніми силами безпеки", – йдеться у заяві Командування Середземноморської зони.

Командування зони ВМС, до якого звернулися за коментарем, відмовилося надавати будь-яку інформацію щодо кількості інцидентів, типу застосованих дронів або того, чи вдалося нейтралізувати деякі з них.

За даними видання Ici Provence, прольоти дронів зафіксували в районі військово-морської бази, об’єкта Генерального управління озброєння в Тулоні, а також 54-го артилерійського полку в Єрі.

Точну кількість апаратів та їхні моделі встановити не вдалося.

За словами неназваного джерела, несанкціоновані дрони фіксувались "щоразу по кілька штук, і це були великі апарати".

Проте, як повідомляє Ici Provence, точну кількість апаратів та їхні моделі встановити не вдалося, незважаючи на використання систем електромагнітного заглушення.

Нагадаємо, у серпні підозрілі польоти дронів фіксували у німецькому місті Мехерніх, де розташована важлива база Бундесверу, – там проводяться ремонтні роботи систем протиповітряної оборони Patriot.

Повідомляли також, що 15 вересня невідомий безпілотник наблизився до американської бази протиракетної оборони в Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі.