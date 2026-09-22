У Польщі дрон підлетів до протиракетної бази США, військові зателефонували на 112

Вдень 15 вересня невідомий безпілотник наблизився до американської бази протиракетної оборони в Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі; в польському Міноборони прокоментували інцидент.

Першим про інцидент повідомив портал Onet, пише "Європейська правда".

У понеділок ввечері ЗМІ повідомили, що 15 вересня поблизу американської бази протиракетної оборони в Редзіково було виявлено несанкціонований безпілотний літальний апарат. За даними Onet, замість того, щоб знешкодити або збити його, військові зателефонували на номер екстреної служби 112.

У вівторок Міністерство оборони Польщі підтвердило інформацію про проліт дрона поблизу американського військового об’єкта. Там наголосили, що виявлений дрон був цивільним безпілотним апаратом, який "не становив жодної загрози для об'єктів бази та весь час перебував під наглядом військових систем протиповітряної оборони".

За даними відомства, дрон не пролітав над базою, але порушив зону, де діє заборона на польоти безпілотних літальних апаратів, приблизно за 1 кілометр від об’єкта.

Міноборони ідентифікувало місце, звідки відбувалося керування апаратом.

"Відповідно до процедур, що діють у Збройних силах Республіки Польща, про інцидент було повідомлено відповідні установи та служби, зокрема поліцію. Спостереження за об’єктом відбувалося під повним контролем, дрон не наблизився до стратегічно важливих об’єктів бази в Редзіково", – наголосили у відомстві.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що очікує повний звіт щодо інциденту і "якщо десь були допущені якісь недоліки, то будуть вжиті відповідні заходи".

Нагадаємо, вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.

Разом з тим, польські військові були готові збити російський дрон у разі порушення ним кордону.

Цього ж дня прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.