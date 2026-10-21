Во Франции сообщили о полетах неизвестных дронов над военными объектами

Во Франции во время недавних военных учений в регионе Тулон было зафиксировано несколько полетов "несанкционированных дронов" "вблизи и над военными объектами".

Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил Франции, которое приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Инциденты были зафиксированы во время совместных военных учений Typhon, направленных на оборону и защиту военного порта Тулона, которые, по данным ВМС, проходили с 5 по 16 октября.

"На данный момент ни одна важная инфраструктура не подверглась опасности. Начато судебное расследование. В каждом случае были приняты предусмотренные меры безопасности путем запуска противодроновых систем в координации с внутренними силами безопасности", – говорится в заявлении Командования Средиземноморской зоны.

Командование зоны ВМС, к которому обратились за комментарием, отказалось предоставлять какую-либо информацию о количестве инцидентов, типе задействованных дронов или о том, удалось ли нейтрализовать некоторые из них.

По данным издания Ici Provence, пролеты дронов были зафиксированы в районе военно-морской базы, объекта Генерального управления вооружения в Тулоне, а также 54-го артиллерийского полка в Йере.

Точное количество аппаратов и их модели установить не удалось

По словам неназванного источника, несанкционированные дроны фиксировались "каждый раз по несколько штук, и это были крупные аппараты".

Однако, как сообщает Ici Provence, точное количество аппаратов и их модели установить не удалось, несмотря на использование систем электромагнитного подавления.

Напомним, в августе подозрительные полёты дронов фиксировались в немецком городе Мехерних, где расположена важная база Бундесвера, – там проводятся ремонтные работы систем противовоздушной обороны Patriot.

Сообщалось также, что 15 сентября неизвестный беспилотник приблизился к американской базе противоракетной обороны в Редзиково, что в Поморском воеводстве Польши.