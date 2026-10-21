У Португалії оголосили нові протести проти подорожчання житла

У Португалії ввечері 21 жовтня протестувальники обіцяють знову вийти на площі, виступаючи проти подорожчання житла – після того, як поліція змусила їх згорнути табір.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTP.

У Лісабоні демонстранти обіцяють знову розкласти табір на площі Россіо у середу, 21 жовтня, незважаючи на заяву міністра внутрішньої адміністрації щодо припинення встановлення наметів на громадських площах.

У Порту демонстранти вирішили не збиратися до суботи, 24 жовтня. Саме на цей день заплановані масштабні демонстрації у різних містах Португалії.

Тим часом у суді слухаються справи 55 заарештованих у Лісабоні протестувальників.

Протестувальники вимагають більш доступної орендної плати, збільшення кількості соціального житла та термінових заходів з боку уряду для вирішення житлової кризи. Протести у Португалії тривають уже другий тиждень.

Нагадаємо, 20 жовтня поліція прибрала намети, які залишалися на площах у португальських містах Лісабоні та Порту під час акцій проти подорожчання житла.