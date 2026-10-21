В Португалии объявили новые протесты против роста цен на жилье

Вечером 21 октября в Португалии протестующие обещают вновь выйти на площади, выступая против роста цен на жилье – после того как полиция заставила их свернуть лагерь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

В Лиссабоне демонстранты обещают вновь разбить лагерь на площади Россио в среду, 21 октября, несмотря на заявление министра внутренних дел о запрете установки палаток на общественных площадях.

В Порту демонстранты решили не собираться до субботы, 24 октября. Именно на этот день запланированы масштабные демонстрации в различных городах Португалии.

Тем временем в суде рассматриваются дела 55 арестованных в Лиссабоне протестующих.

Протестующие требуют более доступной арендной платы, увеличения количества социального жилья и срочных мер со стороны правительства для решения жилищного кризиса. Протесты в Португалии продолжаются уже вторую неделю.

Напомним, 20 октября полиция убрала палатки, которые оставались на площадях в португальских городах Лиссабоне и Порту во время акций против подорожания жилья.