Росія відпустила ув’язненого 74-річного американця на тлі візиту Віткоффа

Американець Стівен Габбард, який перебував під вартою в Росії понад чотири роки, був звільнений на тлі візиту спеціального посланця США Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

74-річний вчитель на пенсії зі штату Мічиган був визнаний Державним департаментом США незаконно затриманим.

У вівторок президент Дональд Трамп заявив, що порушив питання щодо справи Габбарда під час розмови з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Перед поїздкою Віткоффа до Москви один із американських посадовців заявив, що візит спеціального посланника "ймовірно, включатиме спроби домогтися звільнення незаконно затриманого американського громадянина Габбарда, що відображає незмінну прихильність президента Трампа до повернення американців додому".

Габбард прожив за кордоном кілька десятиліть, працюючи вчителем англійської мови. У 2014 році він переїхав до міста Ізюм Харківської області, яке було окуповане російськими військами на початку війни проти України у 2022 році.

За даними російських державних ЗМІ, російська прокуратура стверджувала, що Габбард воював на боці України після підписання контракту на суму близько 1 000 доларів на місяць. Його сестра, Патріція Габбард Фокс, заявила, що це звинувачення є неправдою.

Габбард – останній з американців, звільнених з-під російського арешту. У серпні Роберт Гілман був звільнений з-під російського арешту з гуманітарних міркувань на тлі серйозних побоювань щодо його здоров’я.

Ветеран морської піхоти був сильно виснажений, коли повернувся до США на спеціальному медичному літаку. Організація, яка виступала на його захист, заявила, що Гілман зазнав тортур у російському ув’язненні.

Як відомо, Віткофф 21 жовтня перебуває у Санкт-Петербурзі, де у нього заплановані переговори з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Варто зазначити, що у вівторок в Осло відбулись переговори президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Александра Стубба і представників президента США Віткоффа і Кушнера.

Після переговорів Стубб розповів, що на них йшлося про питання, пов’язані з безпекою, енергетикою та економікою у контексті війни РФ проти України.

За даними Axios, в ході переговорів Джаред Кушнер, який долучився онлайн, вимагав від України припинити удари по російських НПЗ.