Россия на фоне визита Уиткоффа освободила из заключения 74-летнего американца

Американец Стивен Хаббард, находившийся под стражей в России более четырёх лет, был освобождён на фоне визита специального посланника США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

74-летний учитель на пенсии из штата Мичиган был признан Государственным департаментом США незаконно задержанным.

Во вторник президент Дональд Трамп заявил, что поднял вопрос о деле Хаббарда во время разговора с кремлевским лидером Владимиром Путиным.

Перед поездкой Уиткоффа в Москву один из американских чиновников заявил, что визит специального посланника "вероятно, будет включать попытки добиться освобождения незаконно задержанного американского гражданина Хаббарда, что отражает неизменную приверженность президента Трампа возвращению американцев домой".

Хаббард прожил за границей несколько десятилетий, работая учителем английского языка. В 2014 году он переехал в город Изюм Харьковской области, который был оккупирован российскими войсками в начале войны против Украины в 2022 году.

По данным российских государственных СМИ, российская прокуратура утверждала, что Хаббард воевал на стороне Украины после подписания контракта на сумму около 1 000 долларов в месяц. Его сестра, Патриция Хаббард Фокс, заявила, что это обвинение не соответствует действительности.

Хаббард – последний из американцев, освобожденных из-под российского ареста. В августе Роберт Гилман был освобожден из-под российского ареста по гуманитарным соображениям на фоне серьезных опасений относительно его здоровья.

Ветеран морской пехоты был сильно истощен, когда вернулся в США на специальном медицинском самолете. Организация, выступавшая в его защиту, заявила, что Гилман подвергался пыткам в российском заключении.

Как известно, Уиткофф 21 октября находится в Санкт-Петербурге, где у него запланированы переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что во вторник в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, президента Финляндии Александра Стубба и представителей президента США Уиткоффа и Кушнера.

После переговоров Стубб рассказал, что на них обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, энергетикой и экономикой в контексте войны РФ против Украины.

По данным Axios, в ходе переговоров Джаред Кушнер, который присоединился к ним онлайн, потребовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ.