Президент Фінляндії після переговорів в Осло: чекаємо на відповідь РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб після переговорів в Осло за участю лідерів України та Норвегії, а також спецпосланців президента США, заявив, що мирний процес знову повернувся в потрібне русло.

Заяву фінського президента наводить Yle, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Стубб, за останній тиждень ситуація помітно покращилася.

"Ми всі дотримуємося єдиної позиції й чекаємо на відповідь Росії, щоб визначити подальші кроки", – додав він.

За словами президента, учасники переговорів працювали над документами, що стосуються безпеки, територій та санкцій.

"Гадаю, процес знову повернувся в потрібне русло. Ми працюємо разом із нашими європейськими друзями. Головне зараз – які сигнали Стів Віткофф отримає в Санкт-Петербурзі. Сьогоднішній день минув успішно. Завтра буде новий день. Сподіваюся, ми не зіткнемося з новим відкатом", – резюмував Стубб.

Варто зазначити, що у вівторок в Осло відбулись переговори президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Александра Стубба з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Після переговорів Стубб розповів, що на них йшлося про питання, пов’язані з безпекою, енергетикою та економікою у контексті війни РФ проти України.

За даними Axios, в ході переговорів Кушнер, який долучився онлайн, вимагав від України припинити удари по російських НПЗ.