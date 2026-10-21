Президент Финляндии после переговоров в Осло: ждем ответа РФ

Президент Финляндии Александр Стубб после переговоров в Осло с участием лидеров Украины и Норвегии, а также специальных посланников президента США заявил, что мирный процесс вернулся в нужное русло.

Заявление финского президента приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Стубб, за последнюю неделю ситуация заметно улучшилась.

"Мы все придерживаемся единой позиции и ждем ответа России, чтобы определить дальнейшие шаги", – добавил он.

По словам президента, участники переговоров работали над документами, касающимися безопасности, территорий и санкций.

"Думаю, процесс снова вернулся в нужное русло. Мы работаем вместе с нашими европейскими друзьями. Главное сейчас – какие сигналы Стив Уиткофф получит в Санкт-Петербурге. Сегодняшний день прошел успешно. Завтра будет новый день. Надеюсь, мы не столкнемся с новым откатом", – резюмировал Стубб.

Стоит отметить, что во вторник в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, президента Финляндии Александра Стубба с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

После переговоров Стубб рассказал, что на них обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, энергетикой и экономикой в контексте войны РФ против Украины.

По данным Axios, в ходе переговоров Кушнер, присоединившийся к ним онлайн, потребовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ.