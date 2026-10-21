Кос вважає реальним підписати угоду про вступ до ЄС із Чорногорією до літа 2027

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що підписання угоди про вступ з Чорногорією до літа 2027 року є реалістичним, і що Брюссель підтримує перспективу того, що країна стане 28-м членом ЄС у 2028 році.

Про це вона заявила в інтерв’ю Radio Crne Gore, повідомляє "Європейська правда".

За словами Марти Кос, підписання Чорногорією угоди про вступ до Європейського Союзу до літа 2027 року, є реальним, якщо країна продовжуватиме реформи нинішніми темпами.

"Це реалістично, і я дуже цьому радію. Вперше з 2013 року, коли Хорватія стала останньою країною, що приєдналася до ЄС, ви опинилися на шляху до підписання цієї угоди. Умови, як завжди, полягають у тому, щоб усі реформи були доведені до кінця. Ви впевнено рухаєтеся до розв'язання усіх питань із Хорватією в дусі добросусідських відносин", – зазначила Кос.

За словами єврокомісарки, Чорногорія наразі зробила майже все необхідне в рамках цього процесу, але для продовження європейського шляху необхідне схвалення від усіх держав-членів. Тож зараз питання саме у вирішенні всіх історичних суперечок з Хорватією.

Нагадаємо, недавно Чорногорія вжила заходів щодо врегулювання низки суперечок із сусідньою Хорватією, які загрожували зірвати її плани стати 28-м членом ЄС до 2028 року.

Чорногорія попередньо закрила 21 із 33 переговорних розділів, що робить її лідером у процесі розширення ЄС. Країна сподівається стати членом ЄС у 2028 році і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що це може стати реальністю.