Чорногорія намагається задовольнити "історичні" вимоги Хорватії для вступу в ЄС

Чорногорія вжила заходів щодо врегулювання низки суперечок із сусідньою Хорватією, які загрожували зірвати її плани стати 28-м членом ЄС до 2028 року.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

Минулого тижня Загреб розіслав іншим країнам ЄС перелік із восьми пунктів претензій, у якому виклав питання, які він хоче вирішити до того, як Чорногорія зможе приєднатися до блоку. Більшість із них пов’язані з балканськими війнами 1990-х років.

Своєю чергою парламент Чорногорії ухвалив закон про охорону історичних пам’яток – крок, покликаний задовольнити вимогу Хорватії щодо збереження в незмінному стані меморіальної дошки на честь хорватських жертв табору для ув’язнених у Морині, який експлуатувала Югославська народна армія (ЮНА).

Ще одна претензія стосується муніципального басейну в Которі, якому місцева рада надала ім’я Зорана Гопчевича – гравця у водне поло, який, як стверджується, служив командиром зміни охоронців у Морині.

Наразі Чорногорія ухвалила другий закон, який забороняє називати спортивні об’єкти на честь осіб, які померли менше ніж 40 років тому. Оскільки закон має зворотну силу, це вимагатиме видалення імені Гопчевича з назви басейну. Він помер у 2000 році.

Більш суперечливим є прохання Загреба до Чорногорії допомогти у пошуку останків 14 жертв воєн, що охопили Балкани під час розпаду колишньої Югославії. Громадяни Хорватії загинули не на території Чорногорії, а архів, який може містити відповідну інформацію, знаходиться в Белграді – нинішній столиці Сербії.

І Чорногорія, і Хорватія звернулися до Сербії з проханням надати доступ до цього архіву.

Хорватія також домагається компенсації для хорватських сімей, яких незаконно позбавили власності. Обидві країни домовилися щодо суми, але переговори щодо формулювання угоди тривають.

Для Загреба нещодавні кроки Чорногорії є позитивним початком, але ці заходи мають бути повністю реалізовані, перш ніж суперечки можна буде вважати врегульованими. Хорватія прагне уникнути будь-яких невирішених питань, коли договір про приєднання Чорногорії буде винесено на ратифікацію.

Незважаючи на суперечки, Хорватія досі підтримує прогрес Чорногорії в переговорах про вступ. Країна попередньо закрила 21 із 33 переговорних розділів, що робить її лідером у процесі розширення ЄС.

Чорногорія сподівається стати членом ЄС у 2028 році і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що це може стати реальністю.

22 квітня країни ЄС домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави.