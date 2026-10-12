Чорногорія закрила дві третини усіх переговорних розділів на вступ до ЄС

Чорногорія закрила 21 переговорний розділ із 33 у процесі на вступ до Європейського Союзу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяви прем'єр-міністра Чорногорії Мілойко Спаїча та єврокомісарки з питань розширення Марти Кос.

У понеділок, 13 жовтня, Чорногорія закрила ще три переговорні розділи – 17, 18 та 19. Вони представляють, за словами Спаїча, три ключові стовпи європейської інтеграції: відповідальне економічне управління, раціональне формування державної політики та соціальний прогрес.

"На цей час уряд Чорногорії буквально виконав усі зобов’язання у межах своєї компетенції, необхідні для завершальної фази переговорів. Я вірю, що й на інших рівнях буде досягнуто необхідного рівня мудрості та компромісу, щоб довести цей процес до самого кінця", – написав прем’єр-міністр Чорногорії.

Також Мілойко Спаїч ще раз наголосив, що його країна прагне досягти повного членства в Євросоюзі у 2028 році.

А Марта Кос наголосила, що близько двох третин усіх глав тепер закриті й фінішна пряма для Чорногорії уже близька – але потрібно не забувати впроваджувати реформи.

"Реформи за цими главами допоможуть утримувати стабільність цін, надавати урядам точні дані для кращих рішень та посилювати права працівників і безпеку на роботі. Усі політичні сили, як в уряді, так і в опозиції, мають відповідальність ставити інтереси чорногорців на перше місце, працювати разом і впроваджувати решту реформ без зволікань", – написала Кос.

Нагадаємо, завтра у Європейській раді планують закрити ще один розділ для Чорногорії – 20. А також – відкрити два кластери у переговорах на вступ до ЄС з Україною.

"ЄвроПравда" повідомляла, що ЄС також розробляє пропозиції, згідно з якими чотири країни, які вважаються лідерами у євроінтеграції – Чорногорія, Україна, Молдова та Албанія – отримають дорожні карти до членства.