Кос считает реальным подписать соглашения о вступлении в ЕС с Черногорией до лета 2027-го

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что подписание соглашения о вступлении с Черногорией до лета 2027 года является реалистичным, и что Брюссель поддерживает перспективу того, что страна станет 28-м членом ЕС в 2028 году.

Об этом она заявила в интервью Radio Crne Gore, сообщает "Европейская правда".

По словам Марты Кос, подписание Черногорией соглашения о вступлении в Европейский Союз до лета 2027 года реально, если страна будет продолжать реформы нынешними темпами.

"Это реально, и я очень этому рада. Впервые с 2013 года, когда Хорватия стала последней страной, присоединившейся к ЕС, вы оказались на пути к подписанию этого соглашения. Условия, как всегда, заключаются в том, чтобы все реформы были доведены до конца. Вы уверенно движетесь к решению всех вопросов с Хорватией в духе добрососедских отношений", – отметила Кос.

По словам еврокомиссара, Черногория на данный момент сделала почти все необходимое в рамках этого процесса, но для продолжения европейского пути необходимо одобрение всех государств-членов. Поэтому сейчас вопрос заключается именно в урегулировании всех исторических споров с Хорватией.

Напомним, недавно Черногория приняла меры по урегулированию ряда споров с соседней Хорватией, которые угрожали сорвать её планы стать 28-м членом ЕС к 2028 году.

Черногория предварительно закрыла 21 из 33 переговорных разделов, что делает её лидером в процессе расширения ЕС. Страна надеется стать членом ЕС в 2028 году, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что это может стать реальностью.