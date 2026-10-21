Зеленський розповів про нові переговори з прем’єром Норвегії

Президент України Володимир Зеленський у середу, 21 жовтня, провів переговори з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Про це український президент написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що вони зі Стьоре продовжують координацію щодо "наступних кроків до справедливого миру".

"Вранці провели ще одну зустріч із Йонасом в Осло. Багато залежить від того, чи вдасться сьогодні американській стороні почути від Росії щось нове – про мир, а не про продовження війни. Дякую всій Норвегії та особисто Йонасу за лідерство в підтримці України – у питаннях оборони, економіки, дипломатії. Відчуваємо цю підтримку щодня", – написав він.

Варто зазначити, що у вівторок в Осло відбулись переговори президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Александра Стубба з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Після переговорів Стубб розповів, що на них йшлося про питання, пов’язані з безпекою, енергетикою та економікою у контексті війни РФ проти України.

За даними Axios, в ході переговорів Кушнер, який долучився онлайн, вимагав від України припинити удари по російських НПЗ.