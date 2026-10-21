Зеленский рассказал о новых переговорах с премьером Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 октября, провел переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Об этом украинский президент написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что они со Стёре продолжают координировать "следующие шаги к справедливому миру"

"Утром провели еще одну встречу с Йонасом в Осло. Многое зависит от того, удастся ли сегодня американской стороне услышать от России что-то новое – о мире, а не о продолжении войны. Благодарю всю Норвегию и лично Йонаса за лидерство в поддержке Украины – в вопросах обороны, экономики, дипломатии. Мы чувствуем эту поддержку каждый день", – написал он.

Стоит отметить, что во вторник в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, президента Финляндии Александра Стубба с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

После переговоров Стубб рассказал, что на них обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, энергетикой и экономикой в контексте войны РФ против Украины.

По данным Axios, в ходе переговоров Кушнер, который присоединился к ним онлайн, потребовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ.