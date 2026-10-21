Мерц: капітуляція України означала б капітуляцію усіх нас

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що капітуляція України у війні з Росією не розглядається, оскільки це означало б капітуляцію усіх союзників.

Заяву очільника німецького уряду наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

При цьому канцлер підкреслив, що Німеччина та європейські країни залишаються готовими до переговорів у будь-який момент.

"Ми надаємо підтримку Україні не для того, щоб затягувати цю війну. Але капітуляція – чи навіть беззастережна капітуляція України – виключена. Адже це означало б капітуляцію нас усіх", – сказав він у середу під час економічного форуму у Берліні.

Мерц також додав, що російська дезінформація та гібридні атаки становлять найбільшу загрозу безпеці Німеччині.

Він звинуватив Москву у "фундаментальній атаці на політичний порядок, встановлений після закінчення холодної війни.

"Моє найбільше занепокоєння на цей момент – не наша економіка, не США чи Китай, а вплив Росії на наше суспільство", – заявив Мерц.

За словами канцлера, йдеться про диверсії, гібридні атаки на комунікаційні системи та спроби дестабілізації Німеччини.

Мерц наголосив, що такі атаки відбуваються щодня, а їхню важливість у країні досі недооцінюють.

Нещодавно глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що американські переговорники вже півтора року намагаються підштовхнути Україну до капітуляції на умовах російського правителя Владіміра Путіна, однак Україна не здалася завдяки підтримці Європи.

Перед тим президент України Володимир Зеленський звинуватив Сполучені Штати в спробах чинити тиск на Київ, аби той капітулював перед Росією.