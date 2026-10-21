Мерц: капитуляция Украины означала бы капитуляцию всех нас

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что капитуляция Украины в войне с Россией не рассматривается, поскольку это означало бы капитуляцию всех союзников.

Заявление главы немецкого правительства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

При этом канцлер подчеркнул, что Германия и европейские страны по-прежнему готовы к переговорам в любой момент.

"Мы оказываем поддержку Украине не для того, чтобы затягивать эту войну. Но капитуляция – или даже безоговорочная капитуляция Украины – исключена. Ведь это означало бы капитуляцию всех нас", – сказал он в среду во время экономического форума в Берлине.

Мерц также добавил, что российская дезинформация и гибридные атаки представляют наибольшую угрозу безопасности Германии.

Он обвинил Москву в "фундаментальном ударе по политическому порядку, установленному после окончания "холодной войны".

"Моя самая большая обеспокоенность на данный момент – не наша экономика, не США или Китай, а влияние России на наше общество", – заявил Мерц.

По словам канцлера, речь идет о диверсиях, гибридных атаках на системы связи и попытках дестабилизации Германии.

Мерц подчеркнул, что такие атаки происходят ежедневно, а их значимость в стране до сих пор недооценивают.

Недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что американские переговорщики уже полтора года пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции на условиях российского лидера Владимира Путина, однако Украина не сдалась благодаря поддержке Европы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединённые Штаты в попытках оказать давление на Киев, чтобы тот капитулировал перед Россией.