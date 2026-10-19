Зеленський: дії з боку США виглядають як тиск для капітуляції

Президент України Володимир Зеленський звинуватив главу Білого дому Дональда Трампа в спробах чинити тиск на Київ, аби той капітулював перед Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", глава держави сказав у неділю в інтерв’ю’ю Bloomberg.

У той час як відносини між США та Україною серйозно загострились, Зеленський перерахував, за його словами, низку недружніх кроків Вашингтона щодо Києва. До них належать обмеження роботи Starlink та затримка і без того мізерних поставок перехоплювачів до Patriot.

"Я вважаю, що були вжиті заходи, щоб переконати Україну капітулювати", – сказав Зеленський. "Я не кажу, що це мета, якої прагнуть наші партнери. Я не хочу думати, що наші американські партнери вважають, ніби війну проти Росії можна закінчити швидше за рахунок України. Але саме так це виглядає", – додав він.

Президент також нагадав, що висунув пропозицію: погодитися на прохання Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на поставки додаткових ракет до систем Patriot.

"Зараз, напередодні виборів, нас чекають небезпечні дні. Моя остання пропозиція була такою: ми не завдаємо ударів по російському дизельному паливу, а ви надаєте нам ракети для систем Patriot, щоб захистити наші об’єкти. Але вони просто хочуть, щоб ми припинили атакувати об’єкти, пов’язані з дизельним паливом. І якщо ми це зробимо, вони відключать нас від чогось", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у неділю Трамп заявив, що пішов на угоду про експорт дизельного палива та скасування санкцій, оскільки не хоче відштовхувати Путіна від мирних переговорів, водночас стверджуючи, що Зеленський прагне продовжити війну.

Тим часом видання The Wall Street Journal повідомило про те, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні. За даними газети, Трамп не погодився на зустріч, і поки що незрозуміло, чи відбудеться цей саміт.