Каллас: США півтора року штовхають Україну до капітуляції, вона не здалася завдяки ЄС

Американські переговорники вже півтора року намагаються підштовхнути Україну до капітуляції на умовах російського правителя Владіміра Путіна, однак Україна не здалася завдяки підтримці Європи.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у вівторок, 20 жовтня, під час пленарних дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі.

"Хоча американські переговорники вже майже два роки, тепер уже півтора року, намагаються підштовхнути Україну до капітуляції, причина, чому Україна не капітулювала на умовах Путіна, полягає в тому, що Європа підтримувала Україну", – заявила Каллас.

Вона наголосила, що Європа повинна продовжувати підтримувати Україну і не має іншого вибору.

Головна дипломатка ЄС також нагадала, що ще в лютому 2026 року представила міністрам закордонних справ Євросоюзу "справді максималістський план" участі в мирних переговорах.

"Якщо Росія висуває свої максимальні вимоги та запити, ми також повинні покласти на стіл наші максимальні вимоги, щоб, так би мовити, збалансувати ці переговори", – пояснила вона.

За словами високої представниці, Росія зацікавлена, зокрема, у знятті санкцій, однак рішення з таких питань належать до компетенції Європи, тому вона повинна бути представлена за столом переговорів.

"Але ми повинні дуже, дуже чітко заявити, що в нас також є вимоги до Росії. Ми не віддаємо ці речі безкоштовно, тому що йдеться не лише про те, щоб настав мир, а й про те, щоб цей мир був тривалим і справедливим", – наголосила Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив Сполучені Штати в спробах чинити тиск на Київ, аби той капітулював перед Росією.

Нагадаємо, на переговорах у Осло (Норвегія) 20 жовтня, що пройдуть за участю спецпредставників президента Трампа, президента Володимира Зеленського і лідерів Норвегії та Фінляндії, будуть також присутні представники Британії, Франції, Німеччини та Польщі і посадовці з ЄС та НАТО.

"ЄвроПравді" вдалося дізнатися, хто в Осло представлятиме ЄС і НАТО.