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Найбільший оператор мобільного зв’язку у Франції повідомив про масштабні збої

Новини — Середа, 21 жовтня 2026, 14:11 — Ольга Ковальчук

У середу, 21 жовтня, абоненти операторів мобільного зв'язку Orange та Sosh по всій Франції зіштовхнулися з труднощами у доступі до мобільних послуг; у компанії Orange визнали зброї в роботі.

Про це повідомляє RTL, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленнями, зібраними спеціалізованим сайтом Downdetector, збій у роботі оператора, схоже, зачепив багатьох користувачів по всій Франції, про що вже надійшло кілька тисяч повідомлень.

Компанія Orange підтвердила поточні перебої у роботі своєї мобільної мережі у повідомленні в X. 

"Наразі у мережі мобільного зв’язку Orange можуть спостерігатися перебої. Наші команди докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу мережі. Просимо вибачення за спричинені незручності", – зазначив оператор.

Абоненти оператора Sosh, дочірньої компанії Orange, також постраждали від збою.

В Orange не уточнили причину інциденту та не назвали терміни повного відновлення нормальної роботи мережі.

На початку жовтня у Норвегії внаслідок масштабного збою в роботі телекомунікаційних мереж було призупинено рух усіх поїздів та порушено доступ до гарячих ліній екстрених служб.

Нещодавно у Британії скасували 2 тисячі авіарейсів через збій програмного забезпечення, що коштувало авіакомпаніям мільйони фунтів, оскільки їм довелося терміново повертати екіпажі та літаки на місця та відшкодовувати кошти пасажирам.

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Франція
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