Норвегію охопив масштабний технічний збій: по всій країні зупинялись поїзди

У Норвегії у четвер внаслідок масштабного збою в роботі телекомунікаційних мереж було призупинено рух усіх поїздів та порушено доступ до гарячих ліній екстрених служб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Як зазначено, з 15:00 рух поїздів по всій країні було призупинено. Згідно з інформацією на сайті компанії Vy, причиною став збій у системі зв’язку.

Компанія Bane Nor підтвердила, що зупинка руху поїздів була спричинена проблемами з телекомунікаційною компанією Telenor.

"Оскільки наша залізнична компанія не може зв’язатися з екстреними службами, було прийнято рішення зупинити рух усіх поїздів у країні до подальшого повідомлення. Це робиться з міркувань безпеки на випадок серйозного інциденту", – йшлося в електронному листі представника компанії.

В норвезькій поліції повідомляли, що через проблеми з телекомунікаційною мережею у громадян можуть виникнути труднощі зі зверненням до поліції за екстреними номерами.

Поки зв’язок зі службами екстреної допомоги залишається порушеним, поліція намагається посилити свою присутність на вулицях за допомогою додаткових патрулів.

Проблеми торкнулися номера телефону служби екстреної медичної допомоги.

В компанії Telenor заперечують, що причиною технічного збою стала диверсія.

За даними Telenor, у четвер після обіду у компанії виникли проблеми з голосовим зв’язком у мобільній мережі. Збій стався о 15:15, що призвело до зриву деяких дзвінків між абонентами Telenor, а також деяких дзвінків до та від інших мобільних операторів.

Станом на вечір четверга в компанії повідомили, що технічні проблеми усунуто. Дзвінки між абонентами Telenor, дзвінки до та від інших мобільних операторів, SMS та мобільний інтернет працюють у звичайному режимі.

Компанія продовжує працювати над встановленням причини проблем.

Поїзди в Норвегії також відновили рух у звичайному режимі.

Telenor – провідний телекомунікаційний оператор Норвегії, який управляє мережами мобільного та фіксованого зв’язку, а також забезпечує інфраструктуру цифрового зв’язку та сигналізації для державних установ, служб екстреної допомоги та залізничної мережі країни.

Нещодавно у Британії скасували 2 тисячі авіарейсів через збій програмного забезпечення, що коштувало авіакомпаніям мільйони фунтів, оскільки їм довелося терміново повертати екіпажі та літаки на місця та відшкодовувати кошти пасажирам.

21 вересня у кількох британських аеропортах відбулися затримки рейсів через збій у роботі системи управління повітряним рухом.