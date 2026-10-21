Крупнейший оператор мобильной связи во Франции сообщил о масштабных сбоях

В среду, 21 октября, абоненты операторов мобильной связи Orange и Sosh по всей Франции столкнулись с трудностями при доступе к мобильным услугам; в компании Orange признали сбои в работе.

Об этом сообщает RTL, пишет "Европейская правда".

Согласно данным, собранным специализированным сайтом Downdetector, сбой в работе оператора, по всей видимости, затронул многих пользователей по всей Франции, о чем уже поступило несколько тысяч сообщений.

Компания Orange подтвердила текущие перебои в работе своей мобильной сети в сообщении в X.

"В настоящее время в сети мобильной связи Orange могут наблюдаться перебои. Наши команды прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу сети. Приносим извинения за доставленные неудобства", – отметил оператор.

Абоненты оператора Sosh, дочерней компании Orange, также пострадали от сбоя.

В Orange не уточнили причину инцидента и не назвали сроки полного восстановления нормальной работы сети.

В начале октября в Норвегии в результате масштабного сбоя в работе телекоммуникационных сетей было приостановлено движение всех поездов и нарушен доступ к горячим линиям экстренных служб.

Недавно в Великобритании отменили 2 тысячи авиарейсов из-за сбоя программного обеспечения, что обошлось авиакомпаниям в миллионы фунтов, поскольку им пришлось срочно возвращать экипажи и самолеты на базы и возмещать средства пассажирам.