У Британії за два дні через технічні збої скасували понад 2 тисячі рейсів

У Великій Британії кількість скасованих авіарейсів внаслідок технічного збою в системі управління повітряним рухом Nats сягнула понад 2 тисяч.

Про це повідомила авіаційна аналітична компанія Cirium, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Як зазначається, у вівторок, 8 вересня, проблеми торкнулися понад 1700 рейсів. З 5800 запланованих рейсів 30,10% було скасовано або не відбулося.

У середу, 9 вересня, вже скасували 291 рейс, що становить близько 5% від запланованих 5 869 рейсів. У звичайний день цей показник становить 1–2%.

Тому загальна кількість скасованих авіарейсів внаслідок технічного збою в системі управління повітряним рухом Nats сягнула понад 2 тисяч.

Нагадаємо, 19 липня у Польщі через серйозний збій системи управління повітряним рухом заявили про неможливість виконувати зльоти літаків в деяких аеропортах.

Перед тим роботу Міжнародного аеропорту Кишинева паралізував технічний збій. Після цього в уряді Молдови заявили, що технічні неполадки були викликані нестабільністю електромережі в Україні після російських атак.