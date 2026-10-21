У Фінляндії призупинили роботу державних онлайн-сервісів через виявлені вразливості

Державний центр інформаційних та комунікаційних технологій Фінляндії Valtori у середу повідомив, що в якості запобіжного заходу відключив державні вебсервіси.

Про це йдеться у повідомленні центру, пише "Європейська правда".

Причиною для призупинення роботи сервісів є виявлення критичних вразливостей у широко використовуваному програмному забезпеченні PHP. Як зазначається, перерва у роботі не пов’язана з експлуатацією цих вразливостей чи з хакерською атакою, а має на меті захист сервісів.

Згідно з повідомленням, послуги почали відключати з початку дня. Оновлення, що усуває вразливості, за словами розробника, стане доступним о 17:00.

Як повідомляє Yle, вебсайт Гельсінських книжкових ярмарків став недоступним напередодні ярмарку. Також закрито доступ до сайту Фінського кінофонду SES. Крім того, вебсервіс Ukko.fi для підприємців повідомив, що його послуги тимчасово недоступні через оновлення систем безпеки.

У мережевих сервісах суспільного мовника Фінляндії Yle також спостерігалися перебої. Причиною перебоїв у роботі та відключень стали критичні вразливості, виявлені в програмному забезпеченні PHP.

Також у вебсервісах та мобільних банківських сервісах найбільшого ощадного банку країни Oma Säästöpankki Oyj можуть траплятися перебої в роботі, пов’язані з технічним обслуговуванням.

У середу, 21 жовтня, абоненти операторів мобільного зв'язку Orange та Sosh по всій Франції зіштовхнулися з труднощами у доступі до мобільних послуг; у компанії Orange визнали зброї в роботі.

Цього місяця повідомлялось, що хакери зламали реєстр населення в Данії та отримали доступ до персональних даних мільйонів людей.