Хакери зламали реєстр населення Данії, отримавши доступ до даних понад 8 млн людей

За даними Міністерства цифрових технологій Данії, хакери зламали реєстр населення в Данії та отримали доступ до персональних даних мільйонів людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV2.

Як повідомляє міністерство, сторонні особи отримали несанкціонований доступ до імен, адрес та особистих ідентифікаційних номерів приблизно 8,8 мільйона людей. Реєстр також містить дані про померлих осіб та людей, які емігрували з країни.

Міністерка з питань досліджень, освіти та цифровізації Крістіна Егелунд назвала цей інцидент дуже серйозним.

Егелунд повідомила, що міністерство розпочало співпрацю з відповідними органами влади щодо реєстру ідентифікаційних номерів осіб з метою запобігання повторенню подібних інцидентів.

Такі дані, як ім’я, адреса та номер соціального страхування, можуть використовуватися для організації так званих фішингових атак, що робить їх більш переконливими.

Крістіна Егелунд закликала данців бути "пильнішими", ніж зазвичай, після витоку.

"Можливо, нам також слід бути скептичнішими, ніж зазвичай бувають данці, коли до нас хтось звертається", – сказала вона в ефірі TV 2.

Вона зазначила, що слід бути особливо обережними, щоб не ділитися інформацією та не клікати на невідомі посилання.

Нещодавно Швейцарська радіомовна корпорація (SBC) зазнала кібератаки, внаслідок якої було викрадено дані співробітників німецькомовної радіостанції SRF.

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