В Финляндии приостановили работу государственных онлайн-сервисов из-за найденных уязвимостей

Государственный центр информационных и коммуникационных технологий Финляндии Valtori в среду сообщил, что в качестве меры предосторожности отключил государственные веб-сервисы.

Об этом говорится в сообщении центра, пишет "Европейская правда".

Причиной приостановки работы сервисов стало обнаружение критических уязвимостей в широко используемом программном обеспечении PHP. Как отмечается, перерыв в работе не связан с эксплуатацией этих уязвимостей или с хакерской атакой, а направлен на защиту сервисов.

Согласно сообщению, отключение сервисов началось с начала дня. Обновление, устраняющее уязвимости, по словам разработчика, станет доступно в 17:00.

Как сообщает Yle, веб-сайт Хельсинкских книжных ярмарок стал недоступен накануне ярмарки. Также закрыт доступ к сайту Финского кинофонда SES. Кроме того, веб-сервис Ukko.fi для предпринимателей сообщил, что его услуги временно недоступны из-за обновления систем безопасности.

В сетевых сервисах общественного вещателя Финляндии Yle также наблюдались перебои. Причиной перебоев в работе и отключений стали критические уязвимости, обнаруженные в программном обеспечении PHP.

Также в веб- и мобильных банковских сервисах крупнейшего сберегательного банка страны Oma Säästöpankki Oyj могут возникать перебои в работе, связанные с техническим обслуживанием.

В среду, 21 октября, абоненты операторов мобильной связи Orange и Sosh по всей Франции столкнулись с трудностями в доступе к мобильным услугам; в компании Orange признали сбои в работе.

В этом месяце сообщалось, что хакеры взломали реестр населения в Дании и получили доступ к персональным данным миллионов людей.