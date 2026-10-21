Принц Ліхтенштейну ветував легалізацію абортів протягом перших трьох місяців вагітності

Спадковий принц Ліхтенштейну Алоїс наклав вето на законопроєкт, який би легалізував аборти протягом перших 12 тижнів вагітності.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Наразі проведення аборту в князівстві є незаконним, за винятком випадків, коли вагітність становить серйозну загрозу для здоров’я вагітної жінки або є наслідком сексуального насильства. Жінки, які бажають зробити аборт, зазвичай їдуть до клінік у сусідніх Австрії чи Швейцарії.

Законопроєкт був поданий громадянською ініціативою Fristenlösung, яка зібрала майже 5 тисяч підписів – приблизно чверть зареєстрованих виборців держави. У ньому пропонувалося декриміналізувати аборти до 12-го тижня вагітності та скасувати заборону на поширення інформації про аборти.

Втім, принц Ліхтенштейну вважає, що законопроєкт "не відповідає вимогам щодо належного захисту життя ненародженої дитини як головного правового інтересу".

Зазначимо, що у вівторок, 20 жовтня, польські депутати проголосували за два законопроєкти, які частково декриміналізують аборти та полегшать доступ до них.

Але глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький заявив, що історичне рішення польського Сейму щодо пом’якшення суворих законів про аборти, ймовірно, буде ветоване президентом Каролем Навроцьким.