У Навроцького натякають на можливе вето на поправки щодо декриміналізації абортів

Історичне рішення польського Сейму щодо пом’якшення суворих законів про аборти, ймовірно, буде ветоване президентом Каролем Навроцьким, натякають в його канцелярії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький, якого цитує Bloomberg.

У вівторок польські депутати проголосували за два законопроєкти, які частково декриміналізують аборти та полегшать доступ до них.

Повторне невиконання керівною проєвропейською коаліцією цієї ключової передвиборчої обіцянки напередодні останніх загальних виборів викликало обурення у частини її виборців.

"Треба сказати дуже чітко: під час цієї передвиборчої кампанії президент заявляв, що підтримує захист життя від зачаття до природної смерті", – сказав Богуцький після голосування.

Польща має одне з найсуворіших законодавств щодо абортів у Європейському Союзі після того, як колишній уряд партії "Право і справедливість" обмежив доступ до цієї процедури випадками, коли життя жінки перебуває під загрозою або вагітність є наслідком злочину.

Цей крок спонукав тисячі жінок вийти на вулиці по всій країні в рамках найбільших антиурядових протестів з часів падіння комунізму в 1989 році.

Раніше у Раді Європи заявили, що кількість легальних абортів у Польщі подвоїлася в 2024 році, в той час як скарги до Європейського суду з прав людини щодо відмов у проведенні абортів з міркувань совісті в країні припинилися.

Нагадаємо, уряд Дональда Туска намагався помʼякшити суворе законодавство про аборти, але безуспішно. Також у Польщі увʼязнили лікарів через резонансну смерть жінки, якій не зробили аборт.