Польський Сейм частково декриміналізував аборти

У Польщі Сейм ухвалив поправки до Кримінального кодексу щодо часткової декриміналізації абортів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.

У вівторок, 20 жовтня, Сейм ухвалив поправки до Кримінального кодексу, які передбачають часткову декриміналізацію абортів за згодою жінки та надання допомоги в проведенні аборту у разі тяжкої вади плоду.

За поправку проголосували 217 депутатів, проти – 213, а троє утрималися. Під час попереднього голосування за цей законопроєкт депутати не підтримали пропозицію.

Поправка передбачає, зокрема: скасування статті, згідно з якою переривання вагітності за згодою жінки з порушенням положень закону про планування сім’ї карається позбавленням волі на строк до 3 років, а також тієї, згідно з якою покаранню підлягає особа, яка надає вагітній жінці допомогу в перериванні вагітності.

Також тепер до відповідальності не притягатимуть лікаря, медсестру або акушерку, якщо переривання вагітності є наслідком застосування медичної процедури, необхідної для усунення небезпеки, що загрожує здоров’ю або життю вагітної жінки, або коли пренатальні обстеження чи інші медичні підстави вказують на високу ймовірність тяжких і незворотних вад плода чи невиліковної хвороби, що загрожує його життю.

Сейм також ухвалив закон, що дозволяє аборт у разі тяжкої вади плоду. Шість років тому Конституційний суд визнав цю підставу неконституційною. За ухвалення закону проголосували 233 депутати, проти – 203, а 1 утримався.

Поданий до Сейму в лютому 2024 року партією "Третій шлях" депутатський проєкт поправки до закону про планування сім’ї, захист людського плоду та умови допустимості переривання вагітності має на меті скасувати наслідки рішення Конституційного суду від 22 жовтня 2020 року.

Раніше у Раді Європи заявили, що кількість легальних абортів у Польщі подвоїлася в 2024 році, в той час, як скарги до Європейського суду з прав людини щодо відмов у проведенні абортів з міркувань совісті в країні припинилися.

Нагадаємо, уряд Дональда Туска намагався помʼякшити суворе законодавство про аборти, але безуспішно. Також у Польщі увʼязнили лікарів через резонансну смерть жінки, якій не зробили аборт.