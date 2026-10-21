Принц Лихтенштейна ветировал легализацию абортов в первые три месяца беременности

Наследный принц Лихтенштейна Алоис наложил вето на законопроект, который легализовал бы аборты в течение первых 12 недель беременности.

Об этом пишет Politico, передаёт "Европейская правда".

В настоящее время проведение аборта в княжестве является незаконным, за исключением случаев, когда беременность представляет серьезную угрозу для здоровья беременной женщины или является следствием сексуального насилия. Женщины, желающие сделать аборт, обычно едут в клиники в соседние Австрию или Швейцарию.

Законопроект был внесен гражданской инициативой Fristenlösung, которая собрала почти 5 тысяч подписей – примерно четверть зарегистрированных избирателей государства. В нем предлагалось декриминализировать аборты до 12-й недели беременности и отменить запрет на распространение информации об абортах.

Впрочем, принц Лихтенштейна считает, что законопроект "не соответствует требованиям надлежащей защиты жизни нерожденного ребенка как главного правового интереса".

Отметим, что во вторник, 20 октября, польские депутаты проголосовали за два законопроекта, которые частично декриминализуют аборты и облегчат доступ к ним.

Но глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что историческое решение польского Сейма о смягчении строгих законов об абортах, вероятно, будет ветировано президентом Каролем Навроцким.