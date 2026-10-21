У центрі Афін пролунав вибух, четверо людей отримали поранення

Опівдні в середу у центрі столиці Греції пролунав вибух, в результаті інциденту було поранено двох поліцейських та двох перехожих.

Про це повідомляє Kathimerini, передає "Європейська правда".

Вибух стався біля входу в багатоквартирний будинок, розташований в густонаселеному районі Афін Колонос. Саме в цей час туди прибули правоохоронці, що отримали дзвінок про підозрілий рюкзак, в якому, як вважалося, містилися наркотики. Під час спроби відкрити рюкзак у ньому здетонував вибуховий пристрій.

Про підозрілу знахідку поліцію повідомив керуючий будівлею. Зазначається, що він отримав поранення під час вибуху. У результаті інциденту також постраждала ще одна особа та двоє поліцейських.

За словами одного з правоохоронців, який отримав легкі поранення, у рюкзаку були наркотичні речовини, таблетки та ваги.

Другий поліцейський перебуває у лікарні у важкому стані і не може надати опис подій.

Влада розглядає можливість засідки. На місце події також прибуває група співробітників Антитерористичної служби, хоча, як зазначається, наразі немає даних, які б пов’язували цей інцидент із терористичним актом.

У цей район також оперативно прибули значні сили пожежної служби. Зокрема, на місці події перебувають 18 пожежників із шістьма автомобілями.

9 жовтня у Греції двоє робітників отримали серйозні травми внаслідок вибуху на великому нафтопереробному заводі поблизу Афін.

Також писали, що юнак, який міг поранити ножем людей у школі в польському місті Остроленка, мав у портфелі саморобний вибуховий пристрій.