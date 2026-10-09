У Греції стався вибух на НПЗ поблизу Афін, є постраждалі

У Греції в п’ятницю двоє робітників отримали серйозні травми внаслідок вибуху на великому нафтопереробному заводі поблизу Афін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

Обох робітників було госпіталізовано після вибуху на нафтопереробному заводі Motor Oil у місті Агіої Теодорої, що розташоване приблизно за 60 кілометрів на захід від Афін.

Масштаби збитків та причина вибуху наразі не відомі.

Компанія Motor Oil повідомила, що двоє працівників отримали поранення під час масштабних ремонтних робіт на об’єкті та були госпіталізовані до сусіднього міста Коринф на півдні Греції

Нагадаємо, у травні на угорському нафтопереробному заводі MOL стався вибух, внаслідок чого загинула людина.

У вересні угорська влада оштрафувала компанію MOL Petrochemicals за порушення правил безпеки, пов’язані з вибухом на нафтохімічному заводі у травні