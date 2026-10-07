У рюкзаку нападника на школу в Польщі знайшли саморобний вибуховий пристрій

Генеральний прокурор Польщі Даріуш Корнелук заявив, що юнак, який міг поранити ножем людей у школі в місті Остроленка, мав у портфелі саморобний вибуховий пристрій.

Про це він сказав увечері 7 жовтня, цитує RMF24, передає "Європейська правда".

За словами Корнелука, через те, що у портфелі юнака знайшли саморобний вибуховий пристрій, кваліфікація цього інциденту як замаху на вбивство "безумовно буде розширена".

"Зараз ми впевнені, що зловмисник увійшов на територію школи з небезпечною зброєю – ножем, – і скажу більше: у рюкзаку, який він також приніс на територію школи, знаходився саморобний вибуховий пристрій, що ледь не вибухнув", – сказав він.

Він додав, що, за інформацією, яку він отримав від районного прокурора, в якийсь момент з рюкзака, принесеного учнем, почав виходити дим.

"Рюкзак уже перебував у комп’ютерному класі, (...) і лише завдяки вчасним діям вчителя та учнів його викинули у вікно, і, можливо, саме це (...) завадило його вибуху", – сказав прокурор.

Нещодавно у школі Сташкова, що у Словаччині, учень вдарив гострим предметом двох вчителів та інших учнів; загинула одна вчителька.

У серпні у німецькому Бранденбурзі стався напад території приватної школи; за даними поліції, внаслідок інциденту загинули двоє людей, а підозрюваного затримали.

Того ж місяця 18-річний юнак, озброєний мечем, напав на учнів шведської середньої школи, внаслідок чого одна людина загинула, а троє отримали поранення.