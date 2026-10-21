В центре Афин прогремел взрыв, четверо человек получили ранения

В среду в полдень в центре столицы Греции прогремел взрыв, в результате инцидента были ранены два полицейских и два прохожих.

Об этом сообщает Kathimerini, передает "Европейская правда".

Взрыв произошел у входа в многоквартирный дом, расположенный в густонаселенном районе Афин Колонос. Именно в это время туда прибыли правоохранители, получившие звонок о подозрительном рюкзаке, в котором, как предполагалось, находились наркотики. При попытке открыть рюкзак в нем взорвалось взрывное устройство.

О подозрительной находке полицию сообщил управляющий зданием. Отмечается, что он получил ранения во время взрыва. В результате инцидента также пострадал еще один человек и двое полицейских.

По словам одного из правоохранителей, получившего легкие ранения, в рюкзаке находились наркотические вещества, таблетки и весы.

Второй полицейский находится в больнице в тяжелом состоянии и не может дать описание событий.

Власти рассматривают возможность засады. На место происшествия также прибывает группа сотрудников Антитеррористической службы, хотя, как отмечается, пока нет данных, которые связывали бы этот инцидент с террористическим актом.

В этот район также оперативно прибыли значительные силы пожарной службы. В частности, на месте происшествия находятся 18 пожарных с шестью автомобилями.

9 октября в Греции двое рабочих получили серьезные травмы в результате взрыва на крупном нефтеперерабатывающем заводе недалеко от Афин.

Также сообщалось, что молодой человек, который, возможно, ранил ножом людей в школе в польском городе Остроленка, имел в портфеле самодельное взрывное устройство.