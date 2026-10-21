Віткофф повернувся в Норвегію після зустрічі з Путіним

Спецпредставник президента США Стів Віткофф повернувся до Норвегії після того, як відвідав Санкт-Петербург для зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним.

Про це пише NRK, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Віткофф повернувся в Норвегію близько 16:30 за місцевим часом.

Очікується, що перед поверненням до Вашингтона він проінформує прем’єр-міністра Йонаса Гара Стьоре про те, як пройшла зустріч у Санкт-Петербурзі.

Зазначається, що зустріч між Стьоре та Віткоффом відбудеться в аеропорту.

Переговори у Росії відбулись наступного дня після того, як Віткофф у Осло зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським, а також лідерами Норвегії та Фінляндії.

Переговори розпочалися зі звільнення американського громадянина Стівена Габбарда. 74-річний вчитель на пенсії зі штату Мічиган був визнаний Державним департаментом США незаконно затриманим.

Віткофф під час зустрічі з Путіним назвав російського правителя "гуманістом".