Уиткофф вернулся в Норвегию после встречи с Путиным
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф вернулся в Норвегию после визита в Санкт-Петербург, где он встретился с главой РФ Владимиром Путиным.
Об этом пишет NRK, передает "Европейская правда".
Как отмечается, Уиткофф вернулся в Норвегию около 16:30 по местному времени.
Ожидается, что перед возвращением в Вашингтон он проинформирует премьер-министра Йонаса Гара Стьоре о том, как прошла встреча в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что встреча между Стьоре и Уиткоффом состоится в аэропорту.
Переговоры в России состоялись на следующий день после того, как Уиткофф в Осло встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами Норвегии и Финляндии.
Переговоры начались с освобождения американского гражданина Стивена Хаббарда. 74-летний учитель на пенсии из штата Мичиган был признан Государственным департаментом США незаконно задержанным.
Уиткофф во время встречи с Путиным назвал российского лидера "гуманистом".