Уиткофф вернулся в Норвегию после встречи с Путиным

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф вернулся в Норвегию после визита в Санкт-Петербург, где он встретился с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет NRK, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Уиткофф вернулся в Норвегию около 16:30 по местному времени.

Ожидается, что перед возвращением в Вашингтон он проинформирует премьер-министра Йонаса Гара Стьоре о том, как прошла встреча в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что встреча между Стьоре и Уиткоффом состоится в аэропорту.

Переговоры в России состоялись на следующий день после того, как Уиткофф в Осло встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами Норвегии и Финляндии.

Переговоры начались с освобождения американского гражданина Стивена Хаббарда. 74-летний учитель на пенсии из штата Мичиган был признан Государственным департаментом США незаконно задержанным.

Уиткофф во время встречи с Путиным назвал российского лидера "гуманистом".