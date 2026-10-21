Прем’єр-міністр Британії висловив занепокоєння через обмеження Starklink для України

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що відчуває "занепокоєння" через уповільнення роботи версії системи Starlink від SpaceX, яку Україна використовує у війні з Росією, однак закликав до обережного підходу у цій ситуації.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання у парламенті, повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Лідер Ліберальних демократів сер Ед Дейві у контексті обмеження Starlink для України запитав у Бернема, чи згоден він з тим, що "така пряма допомога Путіну є неприпустимою", і чи буде він співпрацювати з європейськими союзниками, щоб не допустити отримання власником SpaceX Ілоном Маском бажаних ліцензій.

На це глава британського уряду відповів, що має "занепокоєння щодо будь-яких кроків, які послаблюють військовий потенціал України в тій ситуації, в якій вона перебуває на цей час".

Однак він додав, що ситуація "наразі є нестабільною і потребує обережного підходу".

"Я вважаю, що на цей момент нам потрібно обережно підходити до ситуації, щоб ми могли об’єднати всі сторони для надання підтримки президенту Зеленському та Україні", – зазначив Бернем.

За даними ЗМІ, американський мільярдер Ілон Маск віддав розпорядження про зниження швидкості роботи військової версії Starlink, на яку покладається Україна, і згодом це рішення викликало паніку в Києві та розгубленість в адміністрації Дональда Трампа.

Американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв’язку з проблемами із системами супутникового зв’язку Starlink, з якими зіткнулися українські військові.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський провів розмову з держсекретарем США Марко Рубіо про ситуацію зі Starlink, попередження про балістичні атаки і допомогу з ППО.