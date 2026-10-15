Сенатор хоче розслідування щодо Пентагону через проблеми зі Starlink в Україні

Американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв’язку з проблемами із системами супутникового зв’язку Starlink, з якими зіткнулися українські Збройні сили.

Про це сенатор написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тілліс, помилка, ймовірно, сталася на більш локальному рівні в системах Starshield Міністерства оборони США, а не в системах Starlink чи SpaceX.

"Я не сподіваюся, що міністр оборони Гегсет продемонструє прозорість, тому ми звернемося до генерального інспектора Міністерства оборони з проханням розпочати розслідування та надати звіт Конгресу й американському народу", – підкреслив він.

Сенатор наголосив, що це ставить під ризик безпеку як українських цивільних осіб, так і американського дипломатичного та безпекового персоналу.

"У кращому разі це була неприйнятна помилка чи недогляд, а в гіршому – свідоме рішення, щоб розчистити поле для російської атаки", – додав Тілліс.

Портал Axios раніше повідомив, що в Білому домі заявили, що непричетні до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні, та вказали, що не контролюють компанію SpaceX.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський раніше заявив, що рішення США ввести обмеження в роботі Starlink для України було помилкою, яка призведе до людських жертв.

Він також казав, що обговорить з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом обмін розвідданими та доступ до Starlink.