Зеленський обговорив з Рубіо Starlink та попередження про балістичні атаки

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з держсекретарем США Марко Рубіо про ситуацію зі Starlink, попередження про балістичні атаки і допомогу з ППО.

Про це Зеленський написав на своєму акаунті в Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Розмова з Марко Рубіо була "предметною", заявив президент України.

"Вдячний за готовність допомогти та ясну позицію. Перше – це перехоплювачі проти балістики. Друге – раннє попередження про російські атаки балістикою. Третє – ситуація навколо Starlink/Starshield, яку треба відновити. Звісно, все це на фоні наших дипломатичних зусиль, щоб закінчити цю жахливу війну і постійні вбивства людей", – написав Зеленський.

Зеленський та Рубіо домовились, що невдовзі знову сконтактують щодо цих питань.

Раніше повідомлялося, що наказ про обмеження використання супутникової системи Starshield, яку Україна застосовує для зв’язку на полі бою та управління безпілотниками, надійшов із Білого дому.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв’язку з проблемами із системами супутникового зв’язку Starlink, з якими зіткнулися українські військові.