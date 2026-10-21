Премьер-министр Великобритании выразил обеспокоенность в связи с ограничениями Starklink для Украины

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что испытывает "обеспокоенность" из-за замедления работы версии системы Starlink от SpaceX, которую Украина использует в войне с Россией, однако призвал к осторожному подходу в этой ситуации.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос в парламенте, сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Лидер Либеральных демократов сэр Эд Дэйви в контексте ограничения Starlink для Украины спросил у Бернема, согласен ли он с тем, что "такая прямая помощь Путину недопустима", и будет ли он сотрудничать с европейскими союзниками, чтобы не допустить получения владельцем SpaceX Илоном Маском желаемых лицензий.

На это глава британского правительства ответил, что испытывает "обеспокоенность в отношении любых шагов, которые ослабляют военный потенциал Украины в той ситуации, в которой она находится в настоящее время".

Однако он добавил, что ситуация "в настоящее время нестабильна и требует осторожного подхода".

"Я считаю, что на данный момент нам нужно осторожно подходить к ситуации, чтобы мы могли объединить все стороны для оказания поддержки президенту Зеленскому и Украине", – отметил Бернем.

По данным СМИ, американский миллиардер Илон Маск отдал распоряжение о снижении скорости работы военной версии Starlink, на которую полагается Украина, и впоследствии это решение вызвало панику в Киеве и растерянность в администрации Дональда Трампа.

Американский сенатор-республиканец Том Тиллис инициирует расследование в отношении деятельности Пентагона в связи с проблемами со системами спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись украинские военные.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с госсекретарем США Марко Рубио о ситуации со Starlink, предупреждениях о баллистических атаках и помощи в сфере ПВО.