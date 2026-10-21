Єврокомісар: найефективніші санкції проти російського енергосектору вживає Україна

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс вважає, що українські удари вглиб Росії є найефективнішими санкціями проти російського енергосектору.

Таку думку він висловив в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісар відповідав на питання про те, якою є його позиція щодо українських ударів по нафтопереробних потужностях Росії.

"Вважаю, що це найефективніші санкції проти російського енергетичного сектору. Росія має відчути, що насправді означає ця війна", – заявив Кубілюс.

За його словами, Росія не повинна мати жодної можливості отримувати прибутки від продажу нафти чи нафтопродуктів.

"Саме цього ми прагнемо досягти за допомогою наших офіційних санкцій. Своїх заходів вживає і українська сторона", – додав єврокомісар.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що поновлення ударів України по російських НПЗ наближає мир.

За даними видання Axios, зять президента США Дональда Трампа і його спецпосланець Джаред Кушнер під час переговорів в Осло 20 жовтня, до яких долучився дистанційно, знову наполягав на вимозі припинити удари по російських НПЗ.