Еврокомиссар: самые эффективные санкции против энергосектора РФ применяет Украина

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс считает, что украинские удары вглубь России являются самыми эффективными санкциями против российского энергосектора.

Такое мнение он высказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссар отвечал на вопрос о том, какова его позиция относительно украинских ударов по нефтеперерабатывающим мощностям России.

"Считаю, что это самые эффективные санкции против российского энергетического сектора. Россия должна почувствовать, что на самом деле означает эта война", – заявил Кубилюс.

По его словам, у России не должно быть никакой возможности получать прибыль от продажи нефти или нефтепродуктов.

"Именно этого мы стремимся достичь с помощью наших официальных санкций. Свои меры принимает и украинская сторона", – добавил еврокомиссар.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что возобновление ударов Украины по российским НПЗ приближает мир.

По данным издания Axios, зять президента США Дональда Трампа и его специальный посланник Джаред Кушнер во время переговоров в Осло 20 октября, к которым он присоединился удаленно, вновь настаивал на требовании прекратить удары по российским НПЗ.