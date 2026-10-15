Каллас: поновлення ударів України по російських НПЗ наближає мир

Рішення України поновити удари по російських нафтопереробних заводах є цілком обґрунтованим і корисним.

Про це заявила топдипломатка ЄС Кая Каллас у коментарі журналістам перед початком саміту ЄС, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Очільниця європейської дипломатії вважає, що нафтові доходи держави-агресора мають бути обмежені, і Україна ставить саме таку мету, коли здійснює удари по російських нафтопереробних потужностях.

"Більша частина коштів, які Росія виділяє на війну, надходить від доходів від нафти. Тож Україна (поновивши удари по НПЗ) явно хоче, щоб ця війна закінчилася. Адже, як ви розумієте, припинення фінансування війни – це єдиний спосіб досягти цього", – заявила вона.

Висока представниця ЄС з безпекової політики додала, що тиск на Росію має посилитися, і висловила незгоду з тими, хто тисне на Київ.

"Ми вважаємо, що для того, щоб покласти край цій війні, слід чинити тиск на Росію, а не на Україну, змушуючи її капітулювати, і в цьому питанні ми демонструємо тверду рішучість", – заявила вона.

Як відомо, американські медіа повідомили про нібито "мирний план" США для України, який передбачає посилення тиску на Україну, що і відбувається останніми днями.

Зокрема, останніми днями розпочалися проблеми зі Starlink в Україні.

У четвер президент України Володимир Зеленський наказав відновити удари по російських НПЗ попри вимогу Трампа.