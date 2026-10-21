Ексміністерка Франції заявила про спроби шпигунської атаки на її телефон

Колишня міністерка енергетичного переходу Франції Аньєс Панньє-Рунашер заявила, що її мобільний телефон нещодавно тричі став об’єктом атаки шпигунського шкідливого програмного забезпечення.

Про це вона зазначила у повідомленні журналістам у середу, 21 жовтня, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

На думку французької ексміністерки атака, ймовірно, була з боку країни, пов’язаної з інтересами сектору викопного палива.

За словами Панньє-Рунашер, спроби прослуховування її телефону відбулися двічі, коли вона обіймала посаду, і ще один раз – коли вона була депутаткою парламенту протягом останніх тижнів.

Вона наголосила, що ці спроби можуть бути пов’язані з її зусиллями щодо зменшення залежності Франції від викопних джерел енергії, зокрема з нещодавнім законопроєктом, який має на меті поновити дозвіл на розвідку в Французькій Гвіані.

Кілька днів тому писали, що сербський прокурор, який розслідував ймовірну корупцію, пов'язану з проєктом побудови хмарочоса Trump Tower в Белграді, став мішенню шпигунського програмного забезпечення Pegasus ізраїльського виробництва.

Взимку ЗМІ писали, що у рамках масштабної кампанії кібершпигунтства, відомої як Salt Typhoon, Китай зламав електронну пошту, яку використовують співробітники провідних комітетів Палати представників США.