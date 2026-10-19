Сербський прокурор, який розслідував корупцію з "Вежею Трампа", став жертвою кібершпигунства

Сербський прокурор, який розслідував ймовірну корупцію, пов'язану з проєктом побудови хмарочоса Trump Tower в Белграді, став мішенню шпигунського програмного забезпечення Pegasus ізраїльського виробництва.

Про це стало відомо з дослідження канадської групи з контролю за кібербезпекою ​Citizen Lab, оприлюдненого у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Раде Баїч, співробітник Прокуратури Сербії з питань організованої злочинності є останньою виявленою жертвою у скандалі зі шпигунським програмним забезпеченням, який набирає обертів і охопив політичну опозицію, громадянське суспільство та державні інституції країни.

Згідно зі звітом, 13 серпня Баїч отримав повідомлення iMessage від Apple про те, що його телефон став об’єктом атаки за допомогою "найманого шпигунського програмного забезпечення".

Інформація про це з’явилася на тлі зростаючого скандалу навколо планів перетворення колишнього штабу югославських збройних сил у Белграді на розкішний хмарочос Trump Tower. Цей проєкт, пов’язаний із Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, зіткнувся зі звинуваченнями у політичному втручанні та порушеннях, пов’язаних зі скасуванням статусу об’єкта як об’єкта культурної спадщини.

Баїч заявив, що брав участь у судовому переслідуванні високопосадовців за звинуваченнями у тому, що вони неправомірно скасували заходи культурного захисту історичного військового комплексу в Белграді, який планувала реконструювати інвестиційна компанія Кушнера. Компанія відмовилася від цього плану наприкінці минулого року, заявивши, що робить це з поваги до народу Сербії та міста.

Факт стеження за прокурором став відомим після того, як у вересні з’ясувалося, що щонайменше 14 осіб у Сербії, серед яких студентські активісти та опозиційні діячі, отримали попередження про те, що вони, ймовірно, стали об’єктом шпигунства за допомогою спеціального програмного забезпечення. Дослідники з Citizen Lab при Університеті Торонто підтвердили, що принаймні в одному випадку йдеться про програмне забезпечення ізраїльського виробництва Pegasus.

Ще однією видатною постаттю, яка опинилася в центрі скандалу зі стеженням, є Владан Джокич, ректор Белградського університету, чий телефон, згідно з тим самим звітом, був атакований Pegasus.

Джокич став провідною фігурою сербського протестного руху після того, як відмовився сприяти урядовим репресіям проти демонстрантів. Він зазнавав постійного тиску з боку влади, зокрема 31 березня відбувся поліцейський рейд у його офісах в університеті, під час якого, було вилучено комп’ютери та сервери.

До вересня ім’я Джокича також часто згадувалося як потенційного лідера виборчого списку, підтриманого студентами, напередодні запланованих на 25 жовтня дострокових парламентських виборів у Сербії.

У 2024 році компанія Affinity Global Development Джареда Кушнера підписала з урядом Сербії договір оренди на 99 років за особистої підтримки президента Александара Вучича, але проєкт зіткнувся з опором громадськості.

Ці плани стали причиною корупційного скандалу і призвели до протестів сербів, які вважають, що занедбана ділянка в центрі Белграда повинна бути збережена як пам'ятка про людей, які загинули під час бомбардувань НАТО в 1999 році.